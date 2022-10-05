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Война / Общество

Почти каждый четвертый украинец менял место жительства после вторжения России

21:30, 05 окт 2022
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Около четверти опрошенных украинцев отметили, что были вынуждены изменить свое место жительства в Украине за время полномасштабного вторжения России в Украину. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой Рейтинг.

Опрос проведен в рамках проекта Общественной организации Центр содействия волонтерскому движению Волонтер. Орг: оценка ущерба, нанесенного военными преступлениями РФ в Украине.

Согласно результатам, около четверти опрошенных отметили, что были вынуждены изменить свое место жительства в Украине за время полномасштабного вторжения России в Украину. Больше всего среди тех, кто проживал в зоне боевых действий - 64%, а также в Киеве - 42%. Треть тех, кто покидал дома, уже вернулись. Также 9% среди переселенцев планируют вернуться в ближайшее время, 15% еще подождут.

В то же время еще третья часть намерена вернуться, но только когда закончится война. Не планируют возвращаться вообще только 6%. В освобожденные населенные пункты вернулась уже половина выезжавших оттуда во время войны.

 Также 32% опрошенных заявили, что понесли материальные потери в результате войны. Более половины из них - жители территорий, где были или еще продолжаются боевые действия. Среди потерь чаще всего называли деньги - 36%, жилье - 23%, бытовую технику - 14%. Еще 7% говорили, что потеряли домашних животных, 6% - автомобиль, 5%- производство, 4%- коммерческую недвижимость.

 Каждый десятый опрошенный отметил, что его жилье либо разрушено (2%), либо повреждено (8%). Еще 5% не знают в каком состоянии их жилье сейчас.

Большинство потерявших жилье (58%) планируют возобновлять его за свои деньги, 27% рассчитывают восстановить дом за государственные средства, 12% - за средства международных организаций, 9% - средства волонтеров, по 7% - за средства родственников или благотворительных фондов.

Ранее сообщалось, что демографы ожидают дальнейший отток населения. Затяжная война может стать причиной того, что из Украины уедут несколько миллионов граждан.

Источник: Корреспондент

 


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