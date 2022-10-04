"Поддержать"
Тренды:
Новости
Погода решила побаловать украинцев бабьим летом
Из-за полномасштабной войны внутренне перемещённых лиц в Украине стало больше втрое
Адвокат Маси Найем после ранения в бою и потери глаза стал лицом украинского бренда одежды
В Минцифры обсудили защиту украинского киберпространства
Как за два часа обнулить репутацию и привлечь внимание - мастер-класс от Илона Маска
Украина уверенно входит в отопительный сезон - угрозы не в недостатке газа
Лидеры многих стран мира заявили о непризнании аннексии Россией территорий Украины
Украина написала заявление о вступлении в НАТО - Столтенберг отреагировал
Уважительные причины неявки военнообязанного или резервиста на призыв - перечень
На заседании СНБО говорили о стратегии ядерного сдерживания агрессора - России
Интересные факты о компании Apple
Трансферные провалы “Арсенала”: Денис Суарес PR
Сколько маленьких украинцев родилось во время войны в Польше
Лиз Трасс пообещала поддержку Украине до самой победы
ЕБРР ожидает значительного сокращения экономики Украины из-за войны
Все новости
Война / Общество

Из-за полномасштабной войны внутренне перемещённых лиц в Украине стало больше втрое

22:59, 04 окт 2022
69
Версия для печати

Из-за полномасштабного вторжения России в Украине количество внутренне перемещенных лиц увеличилось втрое – сейчас их 4,6 млн. Об этом во время брифинга сообщила первый заместитель министра социальной политики Украины Дарья Марчак.

"Втрое увеличилось количество внутренне перемещенных лиц в результате войны. До войны было 1,3 млн. Сейчас мы имеем 4,6 млн граждан. Это только те граждане, которые подали свои заявления на регистрацию, как ВПЛ, хотя мы понимаем, что на самом деле таких граждан значительно больше", – рассказала Марчак.

В Верховной Раде Украины предлагают ввести бесплатный проезд для внутренне перемещенных лиц на период действия военного положения.

7 сентября Кабинет Министров Украины утвердил порядок предоставления временного жилья для ВПЛ и лицам, жилье которых было разрушено в результате боевых действий.

Источник:  УНН 


Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Twitter.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показать еще новость
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Мультимедиа
Смотреть еще
Война / Днепр / Фото
8-04-2022, 18:43
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще