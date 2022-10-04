Из-за полномасштабной войны внутренне перемещённых лиц в Украине стало больше втрое

Из-за полномасштабного вторжения России в Украине количество внутренне перемещенных лиц увеличилось втрое – сейчас их 4,6 млн. Об этом во время брифинга сообщила первый заместитель министра социальной политики Украины Дарья Марчак.

"Втрое увеличилось количество внутренне перемещенных лиц в результате войны. До войны было 1,3 млн. Сейчас мы имеем 4,6 млн граждан. Это только те граждане, которые подали свои заявления на регистрацию, как ВПЛ, хотя мы понимаем, что на самом деле таких граждан значительно больше", – рассказала Марчак.

В Верховной Раде Украины предлагают ввести бесплатный проезд для внутренне перемещенных лиц на период действия военного положения.

7 сентября Кабинет Министров Украины утвердил порядок предоставления временного жилья для ВПЛ и лицам, жилье которых было разрушено в результате боевых действий.

Источник: УНН