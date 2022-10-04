В Минцифры обсудили защиту украинского киберпространства

В Комитете по вопросам цифровой трансформации состоялось рабочее совещание по кибербезопасности страны. Участие в мероприятии приняли представители СНБО, СБУ, СЗРУ, МИД, Минюста, Госспецсвязи и НКЭК.

С начала российско-украинской войны, оккупанты временно захватили украинские территории, уничтожают украинскую телеком-инфраструктуру и пытаются любыми методами захватить наше киберпространство. В частности, речь идет о цифровых механизмах, влияющих на работу цифровой инфраструктуры.

Основное внимание сегодняшней встречи было уделено регистрации IP-адресов на оккупированных территориях, поскольку россия пытается украсть украинские IP-адреса путем регистрации на своих юридических лиц, не резидентов Украины.

В настоящее время в RIPE NCC (региональный интернет-регистратор для стран Европы, Ближнего Востока и части Центральной Азии) уже обратились владельцы IP-адресов, предоставляющих услуги электронных коммуникаций на временно оккупированных территориях Украины, относительно получения согласования на закрепление собственности вышеуказанных IP-адресов вместо Украины за русскими юридическими лицами. Этот вопрос важен, поскольку промедление с принятием соответствующих мер со стороны Украины увеличивает риски стабильности работы интернета в регионе.

Участники совещания наработали механизмы ограничения операций трансфера с субъектов-резидентов Украины на любых других. Также в RIPE NCC планируется направить письмо с перечнем мер по решению данной проблемы и для защиты украинских владельцев адресного IP-адреса, оказавшихся на оккупированных территориях.

Источник: Минцифры