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Политика / США / Скандал / Война

Как за два часа обнулить репутацию и привлечь внимание - мастер-класс от Илона Маска

22:55, 03 окт 2022
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Миллиардер Илон Маск всего несколькими публикациями в Твиттере обрушил свою репутацию в Украине, призвав украинцев, фактически, капитулировать перед Россией.

В частности, миллиардер предложил отдать Крым России, Украину сделать нейтральной страной, дать воду Крыму (за счёт Украины, естественно) и провести ещё один "референдум" на оккупированных территориях, чтобы "народ Крыма, Донбасса, Херсона" и далее по списку как бы "сам выбрал", с кем ему быть.

Для большинства людей "опрос", запущенный Маском в Твиттере, стал шоком. Ведь совсем недавно он помогал Украине Старлинками, что очень ценно для нас, а тут - такое. Более того, он недвусмысленно заявил о том, что Украина "не победит Россию, потому что та в три раза больше по населению". Он назвал тысячи людей. которые ему ответили, ботами, а риторика подозрительно напомнила риторику Кремля.

Некоторые люди даже посчитали, что Твиттер Илона Маска взломан московскими хакерами. Но...

На самом деле, как считают многие политологи, политики и аналитики, причина банальна и до боли проста. Вернее, есть даже даже несколько причин.

Вот всего лишь два отклика известных людей на высказывания Илона Маска.

Сергей Фурса, экономический эксперт, компания Dragon Capital, Киев

Илон Маск визионер, изобретатель и предприниматель. Это все правда. Но не это сделало его самым богатым человеком мира. Прежде всего он гениальный продавец. Продавец воздуха.

Маск - гениальный продавец воздуха. Он делает миллиарды из хайпа. Стоимость его акций - это хайп. Он популярен, его акции растут. Он генерирует идеи, его акции растут.

Тесла - это хайп. Да, это хороший продукт. Но стоимость Теслы не соответствует производству Теслы. Маск сделал Теслу самой дорогой компанией мира по производству автомобилей. Капитализация Теслы больше, чем всех других производителей авто. А производит Тесла на порядок меньше машин, чем каждая из компаний конкурентов. На порядок.

Почему такое возможно? Почему Тесла стоит дороже, чем любая возможная экономически обоснованная и умноженная на 10 стоимость его компании. Хайп. В мире бесплатных денег и надутых пузырей - хайп решает.

Маск знает про хайп все. Он умеет оседлать хайп. И он знает, как привлекать внимание публики. Как продавать публике даже билеты на безжизненную планету в один конец.

И Маск умеет использовать публичное пространство. Чтобы привлекать внимание. И чтобы отвлекать его от важного.
Что произошло сегодня? Когда рынки очень сильные, все акции растут в цене, а Тесла резко падает. Маск не хочет, чтобы говорили о причине падения. Маск хочет, чтобы говорили о чем-то другом. И он делает твиты о Крыме и компромиссе с Путиным. Зная, какую реакцию это вызовет у прессы.

Этот твит не для украинцев. И этот твит не привел к падению стоимости акций. Все-таки мир не украиноцентрический. Но падение стоимости акций привело к этой теме. К этому твиту.

Почему именно эту тему выбрал Маск? Может, потому что он трампист. И совмещает приятное с полезным. Недаром сын Трампа недавно делал твит о том, что США должны держаться в стороне от войны и не накликать беду третьей мировой ради Украины. И Трамп точно сделает эту тему важной в рамках своей реконкисты за Белый Дом. America first, это ведь еще и про изоляцию, подальше от мировых проблем.

А может, потому, что он точно знает, что задевает нерв. Знает, что это дешевая манипуляция. И хочет, чтобы все ему об этом сказали. Чтобы все только об этом и говорили.

Подло? Да. Но почему вы решили, что Маск не способен на подлость? Недавняя история с покупкой Твиттера показала, что Маск способен на грязную игру.

Этот твит был не для украинцев. И даже не для Путина или, прости господи, его друга по переписке Рогозина. Этот твит - наживка. Для прессы. Для американцев. Этот твит был для Илона Маска. Всего лишь бизнес, ничего личного.

Игорь Эйдман, социолог, Берлин, Германия

Илон Маск по трусости или глупости решил в реальности повторить сюжет "Не смотрите наверх!", сыграв роль Питера Ишервела, идиота-миллиардера, который самоуверенно вмешавшись в ситуацию с гигантским метеоритом, не дал его уничтожить и тем самым привёл Землю к фатальной катастрофе.

Хорошо, что у Маска нет такого влияния, как у героя, которого фактически копируют, и он не сможет защитить смертоностный для мира "метеорит" - путинский режим от физического разгрома.

InfoKava


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