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Украина написала заявление о вступлении в НАТО - Столтенберг отреагировал

20:50, 30 сен 2022
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30 сентября президент Украины Владимир Зеленский, глава правительства Денис Шмыгаль и глава Верховной Рады Руслан Стефанчук подписали заявление о вступлении в НАТО по ускоренной процедуре.

Произошло это практически в то же время, когда Путин объявил об аннексии украинских областей после незаконного и фальшивого "референдума", который с ничтожными и надуманными результатами провели в оккупированных областях Украины.

"Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО. Сегодня Украина подает заявку, чтобы сделать это де-юре. По процедуре, которая будет отвечать нашему значению для защиты всего нашего сообщества. В ускоренном порядке", - прокомментировал глава государства.

Появилась первая реакция НАТО.

Глава Альянса Столтенберг прямо не ответил о возможности вступления Украины в НАТО, но сообщил о том, что решение о вступлении будут принимать все страны - члены Альянса.

"Каждая демократическая страна имеет право подать такую заявку. И мы неоднократно говорили, что двери НАТО открыты (…) Мы уважаем решение Украины (…) Решение о членстве будут принимать все 30 союзников. Наша задача сконцентрирована сейчас на оказании немедленной помощи Украине", - сказал Столтенберг и уточнил, что Альянс будет оказывать поддержку Украине столько, сколько это понадобится.

Также Столтенберг заявил, что незаконная аннексия Россией украинских территорий не изменит сути конфликта, отметитв, что "аннексированные территории" - это была и есть Украина.

InfoKava 


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