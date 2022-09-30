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На заседании СНБО говорили о стратегии ядерного сдерживания агрессора - России

17:34, 30 сен 2022
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На прошедшем 30 сентября заседании СНБО были рассмотрены пути противодействия попыткам страны-агрессора аннексировать украинские территории, а также вопросы обеспечения коллективной безопасности Украины и евроатлантического пространства.

В частности, обсуждена активизация стратегии ядерного сдерживания России со стороны стран евроатлантического пространства.

Была заслушана информация главы Службы внешней разведки Александра Литвиненко, и.о. главы СБУ Василия Малюка и начальника Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова.

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич и постоянный представитель Президента в Автономной Республике Крым Тамила Ташева, как сообщается, проинформировали президента Зеленского и участников заседания о так называемом "голосовании", которое проводила Россия на временно оккупированных территориях Украины. Отмечалось, что во время фейковых референдумов происходили многочисленные нарушения и манипуляции со списками избирателей.

Кроме того,  "СНБО рассмотрел вопрос по обеспечению коллективной безопасности Украины и евроатлантического пространства". Участники заседания заслушали доклады министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной и заместителя руководителя Офиса Президента Игоря Жовквы.

"Были обсуждены меры, которые необходимо принять с целью обеспечения коллективной безопасности евроатлантического пространства и Украины. В частности, это укрепление и расширение международной коалиции в поддержку Украины, увеличение военно-технической помощи нашему государству, усиление санкционного давления на Россию, внедрение предложений по обеспечению безопасности на международной арене, активизация стратегии ядерного сдерживания России со стороны стран евроатлантического пространства, а также противодействие гибридным угрозам, которые вызывает страна-агрессор", - говорится в сообщении ОП.

Напомним, 30 сентября Путин утвердил аннексию захваченных регионов юга и востока Украины. Принятое Россией решение является юридически ничтожным и не признается демократическим мировым сообществом.

Источник:  УНН 


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