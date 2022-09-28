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Политика / Польша / Война

Сколько маленьких украинцев родилось во время войны в Польше

23:30, 28 сен 2022
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Польша приняла наибольшее количество украинских беженцев. Более миллиона украинцев нашли в этой стране работу. А у многих женщин здесь родились дети.

Более 4500 детей родили в Польше украинские женщины с начала полномасштабного вторжения России. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Вальдемар Краска, передает Зеркало недели.

Польша приняла наибольшее количество украинских беженцев. Некоторые использовали эту страну для дальнейшего транзита, но большинство эвакуировавшихся остались на временное проживание именно в Польше.

Более миллиона украинцев нашли в Польше работу.

А вот для граждан РФ Польша ограничила въезд через морские и воздушные пункты пропуска. 

Источник: Корреспондент


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