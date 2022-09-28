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Политика / Война / За рубежом

Лиз Трасс пообещала поддержку Украине до самой победы

23:11, 28 сен 2022
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Премьер-министерша Соединенного Королевства Лиз Трасс в телефонном разговоре с Президентом Украины Владимиром Зеленским заявила, что ее страна «никогда не признает попытки России аннексировать суверенную территорию». Об этом сообщил спикер Даунинг-стрит.

В своем заявлении пресс-секретарь Даунинг-стрит отметил, что Трасс подчеркнула «неуклонную поддержку Великобритании в свете фиктивных референдумов России в Украине».

«Премьер-министерша четко дала понять, что Соединенное Королевство никогда не признает попытки России аннексировать суверенную территорию. Она повторила, что Украина может полагаться на поддержку Британии, пока президент Путин не потерпит поражение», — добавили на Даунинг-стрит.

Во время телефонного разговора президент Зеленский приветствовал «решительную поддержку» Трасс, а премьер-министерша поблагодарила Зеленского за работу по обеспечению освобождения пяти британских граждан, удерживаемых поддерживаемыми Россией доверенными лицами на востоке Украины.

Четыре оккупированные Россией области Украины устроили псевдореферендумы о присоединении к РФ. Опросы, которые противоречат международному праву, могут проложить путь к российской аннексии территорий.

Эти голоса являются незаконными, и Украина и западные страны повсеместно называют их «фальшивыми».

Источник:  УНН 


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