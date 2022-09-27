"Поддержать"
Тренды:
Новости
Россия не допускает миссию ООН к украинским военнопленным
Осуществлена первая в истории попытка изменить траекторию полета космического тела
Из-за новости о повреждении газопровода "Северный поток" в Европе подскочили цены на газ
Российские родственники погибших украинских воинов не получат денежную помощь
Компания Meta заблокировала ресурсы, имитирующие ведущие новостные сайты мира
Победа Мексики на Олимпийских играх 2012 года PR
В Европе продолжается падение цены на газ – российский шантаж не удался
Заявление НАТО о так называемых "референдумах" на оккупированной территории Украиных
В Антарктиде появились Мрия и Мир – так назвали новорожденных тюленят
В Интернете появились мошенники, действующие от имени Приватбанка
В каких условиях находятся в Турции освобожденные из плена командиры "Азова"
В Изюме завершена эксгумация тел из массового захоронения во время оккупации
В Минфине из-за войны ожидают значительного падения ВВП к концу года
Иран поставляет России дроны-камикадзе - Украина лишила посла Ирана аккредитации
Украину пригласят на первую встречу "Европейского политического сообщества"
Все новости
Космос / Наука

Осуществлена первая в истории попытка изменить траекторию полета космического тела

23:27, 27 сен 2022
106
Версия для печати

Американский зонд DART (Double Asteroid Redirection Test) столкнулся с астероидом Диморфос в рамках эксперимента по изменению траектории полета космического объекта.

Трансляция велась в понедельник, 26 сентября, пресс-службой Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) на YouTube.

DART, размером не больше торгового автомата, врезался в безвредный Диморфос, размером с футбольный стадион, на расстоянии 11 млн км от Земли.

Зонд DART представляет собой куб весом около 600 кг с датчиками, антенной, ионным двигателем, двумя солнечными батареями длиной 8,5 м и камерой DRACO, изображение с которой передается на Землю в режиме реального времени. Скорость зонда DART - 21 160 км/ч. Его запустили на ракете-носителе Falcon 9 компании SpaceX в ноябре 2021 года.

Астероид Диморфос вращается в околоземной астероидной системе Дидимос. Диморфос не опасен для Земли, его диаметр - 160 м.

Отмечается, что хотя удар был очевиден  сразу, поскольку радиосигнал DART внезапно прекратился, понадобятся дни или даже недели, чтобы определить, насколько изменился путь астероида.

Столкновение, по расчетам специалистов, сочтут успешным, если 12-часовую орбиту Диморфоса удастся замедлить на 73 секунды.

Источник: Корреспондент


Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Twitter.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Мультимедиа
Смотреть еще
Война / Днепр / Фото
8-04-2022, 18:43
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще