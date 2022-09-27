Осуществлена первая в истории попытка изменить траекторию полета космического тела

Американский зонд DART (Double Asteroid Redirection Test) столкнулся с астероидом Диморфос в рамках эксперимента по изменению траектории полета космического объекта.

Трансляция велась в понедельник, 26 сентября, пресс-службой Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) на YouTube.

DART, размером не больше торгового автомата, врезался в безвредный Диморфос, размером с футбольный стадион, на расстоянии 11 млн км от Земли.

Зонд DART представляет собой куб весом около 600 кг с датчиками, антенной, ионным двигателем, двумя солнечными батареями длиной 8,5 м и камерой DRACO, изображение с которой передается на Землю в режиме реального времени. Скорость зонда DART - 21 160 км/ч. Его запустили на ракете-носителе Falcon 9 компании SpaceX в ноябре 2021 года.

Астероид Диморфос вращается в околоземной астероидной системе Дидимос. Диморфос не опасен для Земли, его диаметр - 160 м.

Отмечается, что хотя удар был очевиден сразу, поскольку радиосигнал DART внезапно прекратился, понадобятся дни или даже недели, чтобы определить, насколько изменился путь астероида.

Столкновение, по расчетам специалистов, сочтут успешным, если 12-часовую орбиту Диморфоса удастся замедлить на 73 секунды.

Источник: Корреспондент