Российские родственники погибших украинских воинов не получат денежную помощь

Кабмин принял решение, что члены семей погибших украинских военных, которые живут в РФ или Беларуси, или осужденные за госизмену или коллаборационную деятельность, не получат единовременную денежную помощь.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

По его словам, внесены изменения в постановление КМУ Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения от 28 февраля 2022 г. № 168.

Как известно, единовременная выплата семьям погибших защитников Украины установлена ​​в размере 15 миллионов гривен.

Напомним, в Украине создан справочник по выплатам тем, кто потерял родных или пострадал в результате войны России

Источник: Корреспондент