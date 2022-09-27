Компания Meta заблокировала ресурсы, имитирующие ведущие новостные сайты мира

Компания Meta, владеющая соцсетями Facebook и Instagram, заявила, что обнаружила и закрыла более 60 вебсайтов, созданных для имитации ведущих новостных сайтов, таких как британское издание The Guardian и немецкое Der Spiegel.

Однако вместо настоящих новостей, которые сообщали эти СМИ, фейковые сайты содержали ссылку на российскую пропаганду и дезинформацию об Украине. А также более 1600 фейковых аккаунтов в Facebook, которые использовались для распространения пропаганды среди аудитории в Германии, Италии, Франции, Великобритании и Украине. Группы, связанные с российским правительством, обвиняли Украину в организации нападений, выдвигали обвинения в разработке биологического оружия и изображали украинских беженцев преступниками и насильниками.

«Это, пожалуй, самая большая и сложная операция россиян, которую мы сорвали с начала войны в Украине», - сказал директор отдела предотвращения угроз Meta Дэвид Агранович.

Более 2000 учетных записей и страниц в Facebook были частью усилий по продвижению прокремлевских нарративов о войне в Украине. В рамках кампании было потрачено более 100 000 долларов на рекламу в Facebook и Instagram.

Источник: Телеграмм-канал Ukraine NOW