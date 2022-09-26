"Поддержать"
Тренды:
Новости
Победа Мексики на Олимпийских играх 2012 года PR
В Европе продолжается падение цены на газ – российский шантаж не удался
Заявление НАТО о так называемых "референдумах" на оккупированной территории Украиных
В Антарктиде появились Мрия и Мир – так назвали новорожденных тюленят
В Интернете появились мошенники, действующие от имени Приватбанка
В каких условиях находятся в Турции освобожденные из плена командиры "Азова"
В Изюме завершена эксгумация тел из массового захоронения во время оккупации
В Минфине из-за войны ожидают значительного падения ВВП к концу года
Иран поставляет России дроны-камикадзе - Украина лишила посла Ирана аккредитации
Украину пригласят на первую встречу "Европейского политического сообщества"
В Киеве открылась выставка спасенных работ художницы Марии Примаченко
Расстрелянный храм Изюма - история и сегодняшний день
Командиров-азовцев освободили под личные гарантии президента Турции Эрдогана
В Украине отменено разрешение на выезд из страны студентов, обучающихся за границей
Как украинцам зарегистрировать за рубежом новорожденного ребенка
Все новости
Политика / Война / Закон и право / Главные новости

Заявление НАТО о так называемых "референдумах" на оккупированной территории Украиных

23:38, 26 сен 2022
96
Версия для печати

Североатлантический Альянс сделал официальное заявление по поводу так называемых "референдумах, которые проводит страна-оккупант Россия на некоторых частях Украины. Текст опубликован на официальном сайте НАТО.

В частности, в заявлении говорится:

1.  Мы самым решительным образом осуждаем план проведения так называемых «референдумов» о присоединении к Российской Федерации в украинских областях, частично контролируемых российскими вооруженными силами. Как подтвердила Генеральная Ассамблея ООН в своей резолюции «Агрессия против Украины», принятой 2 марта 2022 года, никакие территориальные приобретения в результате угрозы силой или ее применения не должны признаваться законными. Государства-члены НАТО не признают и никогда не признáют незаконную и противоправную аннексию Крыма Россией. Псевдореферендумы в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях Украины не имеют никакой легитимности и станут вопиющим нарушением Устава ООН. Государства-члены НАТО не признáют их незаконную и противоправную аннексию. Эти земли - часть Украины. Мы призываем все государства отвергнуть вопиющие территориально-завоевательные попытки России.  

2.  Эти решения России, в том числе о частичной военной мобилизации, являются дальнейшей эскалацией в незаконной войне России против Украины. Мы продолжаем отвергать безответственную ядерную риторику России. Россия несет полную ответственность за войну, те безмерные страдания, которые ее агрессия причиняет украинскому народу, а также за затраты своей войны, в том числе для россиян, мобилизация которых проводится сейчас. В руках России возможность положить конец этому конфликту. Россия должна немедленно остановить эту войну и уйти из Украины.

3.  Мы подтверждаем нашу непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, а также неотъемлемого права Украины на самооборону. Государства-члены НАТО остаются исполненными решимости оказывать политическую и практическую поддержку Украине, которая продолжает защищаться от российской агрессии.

4.  НАТО представляет собой оборонительный союз и впредь будет стремиться к миру, безопасности и стабильности во всем евроатлантическом регионе. Мы едины в решимости оборонять и защищать каждую пядь территории государств-членов НАТО.


Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Twitter.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Мультимедиа
Смотреть еще
Война / Днепр / Фото
8-04-2022, 18:43
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще