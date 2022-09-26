Заявление НАТО о так называемых "референдумах" на оккупированной территории Украиных

Североатлантический Альянс сделал официальное заявление по поводу так называемых "референдумах, которые проводит страна-оккупант Россия на некоторых частях Украины. Текст опубликован на официальном сайте НАТО.

В частности, в заявлении говорится:

1. Мы самым решительным образом осуждаем план проведения так называемых «референдумов» о присоединении к Российской Федерации в украинских областях, частично контролируемых российскими вооруженными силами. Как подтвердила Генеральная Ассамблея ООН в своей резолюции «Агрессия против Украины», принятой 2 марта 2022 года, никакие территориальные приобретения в результате угрозы силой или ее применения не должны признаваться законными. Государства-члены НАТО не признают и никогда не признáют незаконную и противоправную аннексию Крыма Россией. Псевдореферендумы в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях Украины не имеют никакой легитимности и станут вопиющим нарушением Устава ООН. Государства-члены НАТО не признáют их незаконную и противоправную аннексию. Эти земли - часть Украины. Мы призываем все государства отвергнуть вопиющие территориально-завоевательные попытки России.

2. Эти решения России, в том числе о частичной военной мобилизации, являются дальнейшей эскалацией в незаконной войне России против Украины. Мы продолжаем отвергать безответственную ядерную риторику России. Россия несет полную ответственность за войну, те безмерные страдания, которые ее агрессия причиняет украинскому народу, а также за затраты своей войны, в том числе для россиян, мобилизация которых проводится сейчас. В руках России возможность положить конец этому конфликту. Россия должна немедленно остановить эту войну и уйти из Украины.

3. Мы подтверждаем нашу непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, а также неотъемлемого права Украины на самооборону. Государства-члены НАТО остаются исполненными решимости оказывать политическую и практическую поддержку Украине, которая продолжает защищаться от российской агрессии.

4. НАТО представляет собой оборонительный союз и впредь будет стремиться к миру, безопасности и стабильности во всем евроатлантическом регионе. Мы едины в решимости оборонять и защищать каждую пядь территории государств-членов НАТО.