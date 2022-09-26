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Финансы / Общество

В Интернете появились мошенники, действующие от имени Приватбанка

22:14, 26 сен 2022
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Приватбанк предупреждает об опасном фишинговом сайте, незаконно использующем дизайн и айдентику банка в мошеннических целях.

Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

В Приватбанке рассказали, что для выманивания у людей логина и пароля входа в электронный банк сайт "маскируется" под программы выплат украинцам, сайт благотворительной программы банка и Приват24.

"ПриватБанк предупреждает о большой опасности ввода персональной информации, данных карт и логинов для электронного банка на непроверенных, неизвестных сайтах и ресурсах. Полученные мошенниками данные используются для похищения денег со счетов", – отметили в банке.

Кроме того, финансовое учреждение напоминает клиентам, что информация о государственных выплатах и порядке получения помощи размещена исключительно на официальных сайтах госслужб и банка. Подача заявки на помощь может быть сделана только через соответствующие административные центры и приложение "Дія".

"Не переходите по сомнительным ссылкам, всегда проверяйте любую информацию на официальном сайте банка или по телефону клиентской поддержки 3700", - советуют в Приватбанке.

Источник: Экономическая правда


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