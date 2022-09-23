В Изюме завершена эксгумация тел из массового захоронения во время оккупации

Из массового захоронения в Изюме на Харьковщине достали 447 тел погибших. Из них 215 женщин, 194 мужчин, 5 детей, а также 22 военнослужащих. Эксгумация тел завершена.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

«Эксгумация тел с места массового захоронения в Изюме завершена. Работы продолжались неделю напролет. Из могил достали 447 тел погибших. Из них 215 женщин, 194 мужчин, 5 детей, а также 22 военнослужащих. Кроме того, обнаружили останки 11 человек, пол которых пока невозможно определить», - сообщил Клименко.

По его словам, много тел со следами пыток.

«Перед криминалистами полиции и судмедэкспертами стоит весомая задача – идентифицировать тело каждого погибшего. Родственники должны похоронить их по-человечески. Следователи тщательно документируют каждое военное преступление российских военнослужащих. Не пропустят ни одной детали. Потому что преступники непременно должны быть наказаны», - рассказал Клименко.

В Минобороны Украины заявили, что обнаружено не менее 440 могил.

Ранее сообщалось, что на территории освобожденного Изюма на Харьковщине может быть минимум три места массовых захоронений.

Источник: УНН