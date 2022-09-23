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Финансы / Война

В Минфине из-за войны ожидают значительного падения ВВП к концу года

22:14, 23 сен 2022
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Министр финансов Сергей Марченко заявил, что ожидается, что до конца года падение ВВП составит около 33%. Об этом он сообщил в эфире телемарафона.

«Этот год действительно чрезвычайно тяжелый. Ожидаем до конца года падение ВВП около 33%. Это лучше, чем были показатели, которые были озвучены еще в апреле-мае. Тогда мы говорили о других показателях, но ситуация на военном фронте и с экономикой позволяет нам надеяться, что падение будет ниже. В следующем году мы надеемся на экономический рост около 4,6%. Вместе с тем ожидаются высокие показатели инфляции, что, в принципе, понятно, учитывая высокую стоимость энергоносителей в мире, учитывая чрезвычайно высокий уровень инфляции в других экономиках и наши связанные с войной проблемы», - рассказал Марченко.

Поэтому, по его словам, в Минфине ориентируются на эти показатели.

«Будем обеспечивать минимизацию этих рисков в части инфляции и надеемся, что нам удастся выполнить все запланированное», - сказал Марченко.

В июле премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечал, что проседание ВВП Украины в этом году ожидается на уровне не менее 35%.

В Государственном бюджете на 2023 год заложена средняя зарплата на уровне 18,5 тыс. грн, инфляция может достичь 30%, среднегодовой курс доллара будет колебаться в районе 42 гривень.

В Государственном бюджете на 2023 год один главный приоритет — оборона и безопасность страны. Более 1,1 трлн грн или почти 50% всего бюджета будет направлено для сектора безопасности и обороны.

Источник:  УНН 


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