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Война / Политика

Иран поставляет России дроны-камикадзе - Украина лишила посла Ирана аккредитации

21:15, 23 сен 2022
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Украинские военные сбили многоцелевой ударный БПЛА иранского производства Mohajer-6. Об этом сообщают Воздушные Силы ВС Украины.

«Впервые в Украине, 23 сентября, зенитчиками воздушного командования "Юг" Воздушных Сил ВС Украины сбит многоцелевой ударный БПЛА иранского производства Mohajer-6 (Мохаджер-6), предназначенный для проведения разведки, наблюдения, рекогносцировки и огневого поражения», - говорится в сообщении.

Сообщается, что БПЛА способен нести до четырех высокоточных боеприпасов. Начало производства данного БПЛА припадает на 2017 год.

«Mohajer-6 (Мохаджер-6) имеет максимальный взлетный вес 600 кг, полезную нагрузку 100 кг и дальность полета 200 км. Максимальная скорость – 200 км/ч, продолжительность полета. 12 часов и максимальную высоту полета 5400 м», - отмечается в сообщении.

Из-за поставок Ираном оружия России для ведения войны украинская сторона приняла решение лишить посла Ирана в Украине аккредитации и существенно сократить количество дипломатического персонала посольства в Киеве. Об этом говорится в заявлении МИД Украины, передает УНН.

«Во исполнение поручения Президента Украины принять безотлагательные меры реагирования на факты использования войсками рф оружия иранского производства на территории Украины, 23 сентября в Министерство иностранных дел Украины был вызван временный поверенный в делах Исламской Республики Иран в Украине», - говорится в заявлении.

Сообщается, что иранской стороне было заявлено, что поставки иранского вооружения России для его дальнейшего использования российскими войсками против украинского гражданского населения и Сил обороны напрямую противоречит публично задекларированной высшим руководством Ирана позиции нейтралитета, уважения к суверенитету и территориальной целостности Украины. Поставка оружия России для ведения войны против Украины является недружественным актом, который наносит серьезный удар по отношениям Украины и Ирана.

«В ответ на такой недружественный акт украинская сторона приняла решение лишить посла Ирана в Украине аккредитации, а также существенно сократить количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве», - отмечается в заявлении.

Источник: УНН


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