В Киеве открылась выставка спасенных работ художницы Марии Примаченко

22 сентября в Украинском доме открылась выставка художницы Марии Примаченко. Это картины, которые спасли украинцы в период боев на Киевщине.

Спасенные картины Марии Примаченко из Иванкова можно увидеть в Киеве на выставке Мария Примаченко. Спасенное» в ГП «Национальный центр делового и культурного сотрудничества «Украинский дом». Со дня трагедии работы экспонируются впервые.

Выставка работает с 22 по 25 сентября включительно, сообщила в Фейсбуке директор Вышгородского иторико-культурного заповедника Влада Литовченко.

В первые дни русско-украинской войны оккупанты умышленно попали в музей в Иванкове. Это был первый намеренно уничтоженный объект культуры, после которого еще последовали и Музей Сковороды, драмтеатр в Мариуполе и еще многие сотни других. В день открытия выставки захватчики разбили ракетой Николаевский драматический театр...

На выставке, кроме 14 спасенных работ из Иванковского историко-краеведческого музея речь идет еще об другой истории - истории героизма украинцев-в частности, Анатолия Харитонова и Игоря Николаенко - мужественных ребят, рискуя собственной жизнью, спасли все работы Марии Примаченко.

Также были представлены два важных архитектурных проекта - создание художественной резиденции в селе Болотня, где сохранилось здание художницы и проект будущего музея в Иванкове.