"Поддержать"
Тренды:
Новости
Украину пригласят на первую встречу "Европейского политического сообщества"
В Киеве открылась выставка спасенных работ художницы Марии Примаченко
Расстрелянный храм Изюма - история и сегодняшний день
Командиров-азовцев освободили под личные гарантии президента Турции Эрдогана
В Украине отменено разрешение на выезд из страны студентов, обучающихся за границей
Как украинцам зарегистрировать за рубежом новорожденного ребенка
В рамках обмена военнопленными частично освобождены защитники "Азовстали"
Ян Валетов: Война. Выстрел в общее прошлое
В Киев возвращается McDonald's - пока только на доставку
Для удобного поиска работы в Украине создали Единый портал вакансий
Российские оккупанты обстреляли Пивденноукраинскую АЭС
В Украине могут собрать рекордный урожай гречки и других культур
В Великобритании простились с королевой Елизаветой II
Совет руководителей МАГАТЭ требует от России прекратить оккупацию Запорожской АЭС
Около пяти миллионов украинцев уже возвратились домой из зарубежной эвакуации
Все новости
Война / Культура / Арт и дизайн / Киев

В Киеве открылась выставка спасенных работ художницы Марии Примаченко

23:15, 22 сен 2022
0
Версия для печати

22 сентября в Украинском доме открылась выставка художницы Марии Примаченко. Это картины, которые спасли украинцы в период боев на Киевщине.

Спасенные картины Марии Примаченко из Иванкова можно увидеть в Киеве на выставке Мария Примаченко. Спасенное» в ГП «Национальный центр делового и культурного сотрудничества «Украинский дом». Со дня трагедии работы экспонируются впервые.

Выставка работает с 22 по 25 сентября включительно, сообщила в Фейсбуке директор Вышгородского иторико-культурного заповедника Влада Литовченко.

В первые дни русско-украинской войны оккупанты умышленно попали в музей в Иванкове. Это был первый намеренно уничтоженный объект культуры, после которого еще последовали и Музей Сковороды, драмтеатр в Мариуполе и еще многие сотни других. В день открытия выставки захватчики разбили ракетой Николаевский драматический театр...

На выставке, кроме 14 спасенных работ из Иванковского историко-краеведческого музея речь идет еще об другой истории - истории героизма украинцев-в частности, Анатолия Харитонова и Игоря Николаенко - мужественных ребят, рискуя собственной жизнью, спасли все работы Марии Примаченко.

Также были представлены два важных архитектурных проекта - создание художественной резиденции в селе Болотня, где сохранилось здание художницы и проект будущего музея в Иванкове.

 


Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Twitter.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Мультимедиа
Смотреть еще
Война / Днепр / Фото
8-04-2022, 18:43
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще