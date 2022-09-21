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Закон и право / Война / Общество

Как украинцам зарегистрировать за рубежом новорожденного ребенка

22:17, 21 сен 2022
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С началом полномасштабной войны, после нападения России, многие женщины с детьми покинули Украину. Среди тех, кто спасался от обстрелов, утратив всё, было много беременных женщин. Многие из них родили или готовятся к родам уже за рубежом. 

В каждой стране свои правила относительно детей беженцев, но все они остаются гражданами Украины.

В Министерстве юстиции Украины сообщили, как зарегистрировать новорожденного ребенка, родившегося за границей.

«Государственную регистрацию актов гражданского состояния, в том числе рождения физического лица и определения его происхождения, в отношении граждан Украины, проживающих или временно находящихся за рубежом, проводят дипломатические представительства или консульские учреждения Украины. Регистрация проводится по письменному или устному заявлению родителей или одного из них по месту его рождения или по месту жительства родителей», - говорится в сообщении.

Документы, выданные уполномоченными органами иностранных государств в установленной форме, признаются действительными в Украине в случае их легализации, если иное не предусмотрено законом или международным договором Украины.

«Учитывая приведенные положения законодательства, проведение отделом государственной регистрации актов гражданского состояния Украины государственной регистрации малыша возможно, если регистрация рождения ребенка, рожденного в другом государстве, не была проведена компетентным органом такого государства или дипломатическим представительством или консульским учреждением Украины», - резюмировали в ведомстве. 

В Министерстве юстиции рассказали, как оформить украинское свидетельство о рождении малыша на временно неподконтрольной Украине территории.

Источник:  УНН


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