В Киев возвращается McDonald's - пока только на доставку

Сеть McDonald's начинает поэтапное открытие ресторанов - с запуска McDelivery. 20 сентября откроются первые три ресторана в Киеве, будут работать только на доставку, а залы откроются в октябре. Об этом сообщила руководитель отдела связей с общественностью украинского офиса McDonald's Алеся Муджири.

«McDonald's начинает поэтапное открытие ресторанов с запуска McDelivery. Завтра, 20 сентября, откроются первые три ресторана в Киеве. Сначала заведения будут работать только на доставку, а залы, экспресс-окна и МакДрайв откроются в октябре», - сообщила Муджири в Facebook.

По ее словам, возобновление работы заведений в Киеве и на западе Украины будет происходить поэтапно в течение двух месяцев.

Первыми заработает McDelivery в трех ресторанах Киева:

проспект Бажана, 3в (м. Харьковская);

ул. Гришко, 7 (м. Позняки);

проспект Гагарина, 2а (Дарница).

«Примерно через неделю возобновят работу еще семь заведений в Киеве, а затем будут открываться остальные рестораны в столице и в разных городах на западе страны.

Сначала получить заказ можно будет только через услугу McDelivery, которую обеспечивает партнер McDonald’s по доставке компания Glovo. В начале октября эти рестораны откроются для посетителей и можно будет воспользоваться услугой МакДрайв и экспресс-окнами», - рассказала Муджири.

Она отметила, что в других городах также запуск заведений начнется с доставки, а затем гости будут иметь возможность самостоятельно посетить рестораны.

«Вновь открытые рестораны будут работать согласно тем же высоким стандартам качества блюд, чистоты и скорости обслуживания, что и раньше. В то же время для работы в новых условиях McDonald’s внедряет расширенные процедуры и протоколы ради безопасности работников и клиентов. Рестораны будут работать с 9:00 до 21:00 и закрываться во время воздушной тревоги, чтобы работники и посетители могли перейти в ближайшее укрытие. При этом команда оперативно выдает уже оплаченные заказы, пока останавливает производственные процессы и выключает оборудование перед закрытием», - написала Муджири.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s частично возобновит работу в Украине – сначала в Киеве и на западе.

McDonald’s закрылся в Украине из-за полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года.

Источник: УНН