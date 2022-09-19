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Война / Николаев / Энергетика

Российские оккупанты обстреляли Пивденноукраинскую АЭС

22:50, 19 сен 2022
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Российские войска обстреляли Пивденноукраинскую АЭС в Николаевской области – ракета упала в 300 метрах от ядерных реакторов, сообщили в НАЭК "Энергоатом".

"Сегодня, 19 сентября 2022 года, в 00:20 российская армия осуществила ракетный обстрел промышленной зоны Пивденноукраинской атомной электростанции. Мощный взрыв произошел всего в 300 м от реакторов ПАЭС", - говорится в сообщении Энергоатома.

По данным НАЭК, ударной волной повреждены здания АЭС, разбито более 100 окон. Отключился один из гидроагрегатов Александровской ГЭС, которая входит в состав Пивденноукраинского энергокомплекса. Отключились также три высоковольтные линии электропередачи.

В настоящее время все три энергоблока ПАЭС работают в штатном режиме, указали в НАЭК. Пострадавших среди персонала станции, как сообщается, нет.

"Акты ядерного терроризма рашистов угрожают всему миру. Их надо немедленно остановить, чтобы не допустить новой катастрофы", - подчеркнули в Энергоатоме.

Источник: УНН


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