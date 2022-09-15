"Поддержать"
Тренды:
Новости
Совет руководителей МАГАТЭ требует от России прекратить оккупацию Запорожской АЭС
Около пяти миллионов украинцев уже возвратились домой из зарубежной эвакуации
Кассационный суд окончательно запретил деятельность партии ОПЗЖ в Украине
Очередь из тех, кто пришел попрощаться с королевой Елизаветой II, достигла 6 километров
Евросоюз больше не считает Венгрию страной полноценной демократии – резолюция ЕП
Как во время военного положения мужчина может вывезти за границу жену, детей или родителей
Правительство одобрило проект госбюджета на 2023 год. Слово за Верховной Радой
В МИД сказали что необходимо для обеспечения безопасности Запорожской АЭС
Кабмин снял ограничения по выезду лиц с инвалидностью за границу
Учителя из России и местные коллаборационисты ответят за сотрудничество с оккупантами
Украинские воины освободили почти 6000 квадратных километров территорий от рашистов
В Великобритании происходит прощание с королевой Елизаветой II
Украинские военные продолжают контрнаступление на Харьковщине
Садовый порекомендовал правоохранителям заняться российским бизнесом, а не волонтерами
В Киеве появилась улица имени погибшего воина и активиста Романа Ратушного
Все новости
Война / Политика / Энергетика / Главные новости

Совет руководителей МАГАТЭ требует от России прекратить оккупацию Запорожской АЭС

23:50, 15 сен 2022
71
Версия для печати

Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии, состоящий из представителей 35 государств-членов ООН, принял резолюцию с требованием к России прекратить оккупацию Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщает Reuters.

За резолюцию проголосовали 26 государств, против было два - Россия и Китай, остальные воздержались во время голосования. Как сообщили в представительстве РФ при международных организациях в Вене, это Бурунди, Вьетнам, Египет, Индия, Пакистан, Сенегал и Южно-Африканская Республика.

В документе содержится призыв к России "немедленно прекратить все действия против Запорожской атомной электростанции и любого другого ядерного объекта в Украине и на них".

Напомним, МАГАТЭ предлагает Украине и России заключить соглашение о неприкосновенности Запорожской АЭС.

МИД Украины отреагировало на предложение МАГАТЭ о "прекращении огня" вокруг ЗАЭС. Спикер МИД Олег Николаенко заявил, что обеспечить ядерную безопасность на Запорожской АЭС можно только после ее деоккупации, демилитаризации и возвращения под контроль Украины.

Источник: Корреспондент


Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Twitter.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Мультимедиа
Смотреть еще
Война / Днепр / Фото
8-04-2022, 18:43
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще