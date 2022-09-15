Совет руководителей МАГАТЭ требует от России прекратить оккупацию Запорожской АЭС

Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии, состоящий из представителей 35 государств-членов ООН, принял резолюцию с требованием к России прекратить оккупацию Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщает Reuters.

За резолюцию проголосовали 26 государств, против было два - Россия и Китай, остальные воздержались во время голосования. Как сообщили в представительстве РФ при международных организациях в Вене, это Бурунди, Вьетнам, Египет, Индия, Пакистан, Сенегал и Южно-Африканская Республика.

В документе содержится призыв к России "немедленно прекратить все действия против Запорожской атомной электростанции и любого другого ядерного объекта в Украине и на них".

Напомним, МАГАТЭ предлагает Украине и России заключить соглашение о неприкосновенности Запорожской АЭС.

МИД Украины отреагировало на предложение МАГАТЭ о "прекращении огня" вокруг ЗАЭС. Спикер МИД Олег Николаенко заявил, что обеспечить ядерную безопасность на Запорожской АЭС можно только после ее деоккупации, демилитаризации и возвращения под контроль Украины.

Источник: Корреспондент