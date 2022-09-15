Около пяти миллионов украинцев уже возвратились домой из зарубежной эвакуации

С начала полномасштабного вторжения России в Украину более восьми миллионов украинцев выехали в страны Европейского Союза, но около пяти миллионов из них уже вернулись домой.

Об этом во время брифинга в Киеве сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.

"Более восьми миллионов украинцев с начала войны прибыли в страны Европейского Союза. Но есть и хорошие новости с обеих сторон. Многие украинцы уже вернулись. Около пяти миллионов уже вернулись в Украину. Конечно, мы хотим дать украинским друзьям, нуждающимся в помощи, как можно больше поддержки. Но мы также знаем, что они снова хотят вернуться домой, отстроить Украину и превратить ее в преуспевающее государство", - сказала глава ЕК.

Президент Украины Владимир Зеленский верит, что большинство эвакуировавшихся за рубеж украинцев готовы вернуться на родину.

"Мне кажется, что искать внутреннюю мотивацию Украинцам не надо, они любят наше государство и хотят приехать домой. Главный и сложный вопрос – обеспечить им безопасность", - заявил президент во время совместного брифинга.

Урсула фон дер Ляен сообщила также о том, что Европейский Союз выделит 150 миллионов евро в поддержку внутренне перемещенных лиц в Украине, вынужденных покинуть свои дома в результате вторжения России.

"Еще одной большой темой нашего разговора была подготовка к зиме в краткосрочной перспективе, и здесь мы отложили 150 миллионов евро, чтобы гарантировать убежище для внутренне перемещенных лиц в Украине", - сказала она.

Источник: Корреспондент