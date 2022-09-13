Как во время военного положения мужчина может вывезти за границу жену, детей или родителей

Государственная пограничная служба Украины дала разъяснения, как во время военного положения может выехать за границу военнообязанный мужчина для сопровождения детей, жены или родителей на лечение.

"Граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет могут сопровождать жену в случае, если она имеет инвалидность I или II группы и детей с инвалидностью. Также правило касается родителей тяжелобольных детей. Речь идет о перинатальных поражениях нервной системы, тяжелых врожденных пороках развития, редких орфанных заболеваниях, онкологических, онкогематологических заболеваниях, детском церебральном параличе, тяжелых психических расстройствах, сахарном диабете I типа (инсулинозависимых), острых или хронических заболеваниях почек IV степени, ребенка, который получил тяжелую травму, требует трансплантации органа, требует паллиативной помощи, что подтверждается документом, выданным врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения в порядке и по форме, установленным Минздравом, осуществляется матерью и/или отцом, опекуном, попечителем, одним или обеими приемными родителями, родителями-воспитателям", - говорится в сообщении.

Сопровождающим нужно иметь такие документы:

• справки о получении государственной помощи на ребенка, который имеет вышеупомянутые болезни, из структурного подразделения по вопросам социальной защиты населения районной, районной в г. Киеве госадминистрации, исполнительного органа городского совета, в территорию территориальной громады которой входит территория города областного значения, районного в городе совета;

• или документ, выданный врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения в порядке и по форме, установленной Минздравом;

• документ, подтверждающий родственные связи (в случае сопровождения матерью и/или отцом);

• или документы, подтверждающие соответствующие полномочия лица, сопровождающего такого ребенка (в случае сопровождения опекуном, попечителем, одним или обоими приемными родителями, родителями-воспитателями).

Источник: УНН