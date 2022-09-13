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Как во время военного положения мужчина может вывезти за границу жену, детей или родителей
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Война / Закон и право

Как во время военного положения мужчина может вывезти за границу жену, детей или родителей

22:20, 13 сен 2022
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Государственная пограничная служба Украины дала разъяснения, как во время военного положения может выехать за границу военнообязанный мужчина для сопровождения детей, жены или родителей на лечение.

"Граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет могут сопровождать жену в случае, если она имеет инвалидность I или II группы и детей с инвалидностью. Также правило касается родителей тяжелобольных детей. Речь идет о перинатальных поражениях нервной системы, тяжелых врожденных пороках развития, редких орфанных заболеваниях, онкологических, онкогематологических заболеваниях, детском церебральном параличе, тяжелых психических расстройствах, сахарном диабете I типа (инсулинозависимых), острых или хронических заболеваниях почек IV степени, ребенка, который получил тяжелую травму, требует трансплантации органа, требует паллиативной помощи, что подтверждается документом, выданным врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения в порядке и по форме, установленным Минздравом, осуществляется матерью и/или отцом, опекуном, попечителем, одним или обеими приемными родителями, родителями-воспитателям", - говорится в сообщении.

Сопровождающим нужно иметь такие документы:

• справки о получении государственной помощи на ребенка, который имеет вышеупомянутые болезни, из структурного подразделения по вопросам социальной защиты населения районной, районной в г. Киеве госадминистрации, исполнительного органа городского совета, в территорию территориальной громады которой входит территория города областного значения, районного в городе совета;

• или документ, выданный врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения в порядке и по форме, установленной Минздравом;

• документ, подтверждающий родственные связи (в случае сопровождения матерью и/или отцом);

• или документы, подтверждающие соответствующие полномочия лица, сопровождающего такого ребенка (в случае сопровождения опекуном, попечителем, одним или обоими приемными родителями, родителями-воспитателями).

 Источник: УНН


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