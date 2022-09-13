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Финансы / Война / Власть

Правительство одобрило проект госбюджета на 2023 год. Слово за Верховной Радой

21:30, 13 сен 2022
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Правительство одобрило проект государственного бюджета Украины на 2023 год. Завтра планируется его регистрация в Верховной раде. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко.

Прогнозируемый ВВП на 2023 год заложен как 6371,3 млрд грн. Рост ВВП на +2,5% по отношению к 2022 году (где прогнозируемое падение -33,1%). Инфляция, предварительно, составит +30%.

Народный депутат от партии Голос Ярослав Железняк отметил, что 14 сентября планируется регистрация проекта бюджета в парламенте.

Предоставление предложений нардепов продлится до 1 октября, а голосование в первом чтении - до 20 октября.

На безопасность и оборону в бюджете Украины-2023 предусмотрено 1 006 млрд грн, на социальную защиту и обеспечение - 408,9 млрд грн;

На поддержку ветеранов войны заложено 6,8 млрд грн, на образование - 155 млрд грн, на медицину - 175,7 млрд грн.

Также выделяются средства для территорий, подвергшихся влиянию вооруженной агрессии - 23,9 млрд грн, средства для ликвидации последствий войны - 19,4 млрд гр.

Расходы на содержание органов власти (сектора безопасности и обороны) в бюджете на 2023 год сокращены на 11,6 млрд грн.

Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, в 2023 году собственные доходы государства, согласно проекту бюджета, составят 1,28 трлн гривен, в то время как расходы запланированы на уровне 2,57 трлн гривен. Ежемесячный дефицит бюджета на следующий год оценивается более чем в 3 млрд долларов.

По словам Шмыгаля, главный приоритет госбюджета-2023 - оборона и безопасность Украины.

"Более 1,1 трлн. грн. или почти 50% всего бюджета будет направлено именно для сектора безопасности и обороны. Это зарплаты военных, обеспечение армии, ремонты и закупки техники и оружия и многие другие важные для обороны вещи", - заявил Шмыгаль.

Он также отметил, что 35% расходов госбюджета будут составлять пенсии, субсидии, помощь малоимущим семьям, выплаты внутренне перемещенным лицам, расходы на медицину и образование.

"Правительство будет увеличивать помощь адресно именно тем, кто в этом больше нуждается, в частности мы предусматриваем увеличение финансирования Пенсионного фонда на более чем 30 млрд гривен", - добавил премьер.
Напомним, ранее министр финансов Сергей Марченко заявлял, что расходы всех органов власти сократят еще на 10%.

Ранее сообщалось, что в 2023 году не планируют повышать минимальную зарплату.

Источник: Корреспондент


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