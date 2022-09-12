"Поддержать"
Тренды:
Новости
В МИД сказали что необходимо для обеспечения безопасности Запорожской АЭС
Кабмин снял ограничения по выезду лиц с инвалидностью за границу
Учителя из России и местные коллаборационисты ответят за сотрудничество с оккупантами
Украинские воины освободили почти 6000 квадратных километров территорий от рашистов
В Великобритании происходит прощание с королевой Елизаветой II
Украинские военные продолжают контрнаступление на Харьковщине
Садовый порекомендовал правоохранителям заняться российским бизнесом, а не волонтерами
В Киеве появилась улица имени погибшего воина и активиста Романа Ратушного
Госсекретарь США назвал свой визит в Украину продуктивным и выдающимся
Хасиды продолжают съезжаться в Умань - власти готовят ограничения
На Харьковщине ВСУ освободили город Балаклею
Умерла Королева Соединенного Королевства Великой Британии и Ирландии Елизавета II
В Еленовку прибудет миссия ООН для расследования убийства украинских военнопленных
В Венгрии официальный учебник заполнили антиукраинской пропагандой
Женщинам успокоиться: постановку на военный учет отсрочили на год
Все новости
Власть и право / Общество

Кабмин снял ограничения по выезду лиц с инвалидностью за границу

23:33, 12 сен 2022
61
Версия для печати

Кабинет министров Украины снял ограничения по количеству выездов за границу для лиц с инвалидностью и лиц, которые сопровождают во время военного положения. Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины.

«Правительство внесло изменения в Правила пересечения государственной границы гражданами Украины в случае введения чрезвычайного или военного положения. Указанными изменениями сняты ограничения количества выездов за границу для лиц с инвалидностью и сопровождавших их лиц. Нормирован вопрос подтверждения факта ухода, лицами, осуществляющими уход за лицом, нуждающимся в нем», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что увеличен срок для обращения сопровождающих лиц в зарубежное дипломатическое учреждение Украины в государстве пребывания для взятия лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью на консульский учет до семи рабочих дней.

В апреле Кабинет министров Украины разрешил мужчинам от 18 до 60 лет, у которых есть инвалидность и это подтверждено документально, пересекать границу в период военного положения.

В августе правительство разрешило морякам выезжать за границу.

Источник:  УНН 


Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Twitter.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показать еще новость
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Мультимедиа
Смотреть еще
Война / Днепр / Фото
8-04-2022, 18:43
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще