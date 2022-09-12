Украинские воины освободили почти 6000 квадратных километров территорий от рашистов

Более 20 населенных пунктов Харьковщины уволили ВСУ только за сутки. Сейчас там производится зачистка территорий. На отдельных участках фронта украинские войска вышли на государственную границу со страной-агрессорой.

Контрнаступление военных ВСУ на Херсонском направлении продвигается медленнее, чем на Харьковском, поскольку это сельскохозяйственный регион с ирригационными каналами, которые россияне могут использовать как оборонительные траншеи.

Украина освободила уже почти шесть тысяч квадратных километров своих территорий. Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр.

Ранее она призвала не распространять преждевременную информацию о деоккупации. По ее словам, говорить о том, что населенный пункт наш, можно, когда он уже “зачищен”, а правоохранители провели стабилизационные мероприятия.

Более 20 населенных пунктов Харьковщины уволили ВСУ только за сутки. Сейчас там производится зачистка территорий. На отдельных участках фронта украинские войска вышли на государственную границу со страной-агрессорой.

Контрнаступление военных ВСУ на Херсонском направлении продвигается медленнее, чем на Харьковском, поскольку это сельскохозяйственный регион с ирригационными каналами, которые россияне могут использовать как оборонительные траншеи.