Украинские военные продолжают контрнаступление на Харьковщине

Продолжается освобождение населенных пунктов, временно захваченных российскими оккупантами в Харьковской области и Южнобужском направлении. Об этом говорится в сообщении Генштаба.

Вчера над Балаклеей взвился флаг Украины - город освобожден от рашистских оккупантов.

С начала сентября ВСУ освободили от оккупантов уже около 2 тысяч квадратных километров территории Украины.

В обществе распространяется информация об успехах ВСУ, хотя официального подтверждения пока нет. По соображениям безопасности наших военнослужащих, официальная информация будет предоставлена ​​позже, отметили в Генштабе.

Тем не менее, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что украинские военные находятся в окрестностях захваченного ранее оккупантами Лисичанска.

В окрестностях города Лиман Донецкой области, по утверждению мэра города, продолжаются боевые действия.

Украинские военные 10 сентября освободили села Василенково и Артемовку в Харьковской области. Об этом сообщил вечером президент Зеленский.

По сообщению жителей деоккупированных территорий, захватчики стремительно покидали населенные пункты, часто бросая всё - вооружение, технику, прихватив с собой только личные рюкзаки.

Решительное контрнаступление украинской армии на Харьковском, Донецком и на юге Украины продолжается.

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