Госсекретарь США назвал свой визит в Украину продуктивным и выдающимся

Государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал продуктивными и выдающимися свои встречи с высшим руководством Украины, которые состоялись в ходе его визита в нашу страну.

Об этом Блинкен сказал журналистам после завершения программы пребывания в Киеве, передает пресс-служба Госдепартамента США.

"Я считаю, что у нас был очень продуктивный и во многом выдающийся день здесь, в Украине", - отметил глава внешнеполитического ведомства США. Он напомнил, что это был уже пятый его визит в Украину в должности госсекретаря, и третий – с начала полномасштабного вторжения российских войск.

По словам госсекретаря, «президент Байден считал, что было бы особенно важно приехать (в Киев – ред.) сейчас, когда Украина начинает свое контрнаступление на юге, а также на востоке».

В этом контексте Блинкен отметил, что на протяжении последних дней все увидели реальную эффективность действий ВСУ, а также хороший результат помощи, которую США и другие страны продолжают оказывать Украине.

Он также сообщил, что кроме обсуждения с высшим руководством украинского государства важных вопросов дальнейшей поддержки, провел другие встречи.

«Для меня было очень важно вернуться в посольство (США в Киеве – ред.). Нам, как вы знаете, пришлось ненадолго закрыть его, когда началась агрессия. Я был твердо настроен, что мы снова поднимем американский флаг – и мы смогли сделать это несколько месяцев спустя», – рассказал госсекретарь. В этом контексте он выразил удовлетворение работой посла Бриджит Бринк, назвав ее одним из самых мощных американских дипломатов.

Кроме того, Блинкен рассказал о посещении детских больниц в Украине: «Мы встретились с некоторыми из самых молодых жертв российской агрессии – это очень яркое напоминание о случившемся».

Госсекретарь США также посетил Ирпень, где увидел ужасающие последствия российских атак на гражданских граждан и мирные объекты.

"Я имел возможность пообщаться с людьми, которые проводят отличную работу по сбору доказательств военных преступлений и зверств, а также с теми, кто отвечает за город, кто работает над его восстановлением", - уточнил глава Госдепартамента США.

Подводя итоги визита, Блинкен подчеркнул, что американская сторона смогла подтвердить «непреклонную поддержку Украины, а также уверенность, что Украина станет суверенной, независимой, демократической и даже более сильной, чем раньше».

Государственный секретарь США Энтони Блинкен 8 сентября посетил Украину с неанонсированным визитом. Президент Владимир Зеленский вручил ему орден Ярослава Мудрого ІІ степени за значительные личные заслуги по укреплению межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Фото: ОП

Источник: Укринформ