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На Харьковщине ВСУ освободили город Балаклею

22:03, 08 сен 2022
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ВСУ взяли под контроль Балаклею в Харьковской области. Военные проинформировали президента Владимира Зеленского о выполнении приказа.

Видео украинских военных, поднявших флаг над зданием администрации Балаклейской общины, опубликовал президент в своем Telegram.

"Все на своих местах. Флаг Украины в свободном украинском городе под свободным украинским небом! Спасибо! Горжусь! Берегите себя! К победе! Слава Украине!", - написал президент.

"Город Балаклея Харьковской области взят под контроль. Приказ выполнен", - сообщили военные в видеообращении к президенту Украины.

Сегодня в течение дня соцсети сообщали об активном контрнаступлении ВСУ в Харьковской области.

На Харьковском и Южнобужском направлениях Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов более 700 квадратных километров.

Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов село Озерное Донецкой области.

Источник:  УНН 


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