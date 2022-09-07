Женщинам успокоиться: постановку на военный учет отсрочили на год

Вопрос, взволновавший украинское общество, отложен на год: министерство обороны решило, что потребности в постановке на военный учет украинских женщин пока нет.

Министр обороны Украины Алексей Резников 6 сентября подписал приказ о переносе военного учета женщин на год – до 1 октября 2023 года. Об этом в Telegram сообщила заместитель главы МОУ Анна Маляр.

"Никаких запретов на выезд женщинам за границу с 1 октября нет. (...) Минобороны, в пределах полномочий, подготовило приказ, которым в очередной раз отсрочило сроки взятия женщин соответствующих профессий/специальностей на военный учет еще на год – до 1 октября 2023. Соответствующий приказ вчера, 6 сентября, подписал министр обороны Алексей Резников", – написала Маляр.

Замминистра отметила, что этот приказ не изменяет норм действующего законодательства, но он позволит Комитету, а затем и парламенту в целом доработать и внести изменения в законодательство, чтобы урегулировать вопрос.

"Мы же, в пределах своих полномочий, можем лишь отсрочить сроки. Итак, еще на год – до 01 октября 2023 года, они отсрочены, а за это время парламентарии смогут на законодательном уровне установить, что военный учет женщин соответствующих профессий/специальностей является исключительно добровольным", – добавила Маляр.

По ее словам, после принятия соответствующих изменений в законодательство относительно добровольного взятия на военный учет женщин, больше не будет необходимости переносить сроки.

Напомним, 31 августа Минобороны Украины передало Верховной Раде предложения по урегулированию вопроса военного учета женщин.

5 сентября Анна Маляр сообщила, что не соответствует действительности информация о том, что с 1 октября женщины, профессии которых находятся в перечне военно-учетных специальностей, должны обязательно стать на военный учет.

Источник: УНН