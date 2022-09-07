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Политика / Война / Балтия

Страны Балтии ограничат въезд россиянам с шенгенскими визами

22:17, 07 сен 2022
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Литва, Латвия и Эстония договорились существенно ограничить въезд россиянам, которые имеют шенгенские визы. Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

"Страны Балтии достигли договоренности о существенном ограничении (за некоторыми исключениями) пересечения границы гражданами российской федерации, которые имеют шенгенские визы ЕС. Решения будут принимать национальные правительства в соответствии с национальными процедурами и вступят в силу одновременно", – написал министр.

Напомним, 6 сентября Еврокомиссия официально предложила остановить действие соглашения об упрощении визового режима с россией и не признавать российские паспорта, выданные на оккупированных территориях Украины.

Источник:  УНН 


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