Страны Балтии ограничат въезд россиянам с шенгенскими визами

Литва, Латвия и Эстония договорились существенно ограничить въезд россиянам, которые имеют шенгенские визы. Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

"Страны Балтии достигли договоренности о существенном ограничении (за некоторыми исключениями) пересечения границы гражданами российской федерации, которые имеют шенгенские визы ЕС. Решения будут принимать национальные правительства в соответствии с национальными процедурами и вступят в силу одновременно", – написал министр.

Напомним, 6 сентября Еврокомиссия официально предложила остановить действие соглашения об упрощении визового режима с россией и не признавать российские паспорта, выданные на оккупированных территориях Украины.

Источник: УНН