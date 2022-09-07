Регулятор допускает остановку Запорожской АЭС из-за опасности катастрофы

Государственная инспекция ядерного регулирования рассматривает возможность остановки Запорожской АЭС, заявил в среду, 7 сентября, главный госинспектор по ядерной и радиационной безопасности Олег Кориков.

На данный момент на АЭС только один энергоблок №6, станция находится в режиме "энергоострова" – без подключения к объединенной энергосистеме Украины.

"Рассматривается вариант остановки станции. Если возникнут соответствующие условия, требующие остановки, энергоблок №6 будет остановлен", – сказал Кориков.

Он напомнил, что ЗАЭС лишилась связи с энергосетью Украины из-за повреждения всех четырех линий выдачи мощности. Станция работает только на собственные нужды.

"Это проектный режим, но дальнейшее ухудшение ситуации без заживления ЗАЭС от внешнего источника приведет к тому, что мы будем вынуждены эксплуатировать резервные дизельные станции, чтобы обеспечить наши системы безопасности током", - сказал глава ГИЯРУ.

По его словам, для работы станции требуется четыре цистерны дизтоплива в сутки.

"Мы можем потенциально попасть в ситуацию, когда закончится дизель, и это может привести к аварии с повреждением активной зоны реактора и выбросом радиоактивных продуктов в окружающую среду. Это будет иметь трансграничные последствия", – сказал Кориков.

Он пояснил, что реактор в состоянии остановки может находиться без питания дольше работающего. В реакторе, работающем на мощности, процесс плавления ядерного топлива может начаться уже через несколько часов, если ничего не делать, а в остановленном – на третьи сутки.

Напомним, накануне МАГАТЭ опубликовало отчет о визите на ЗАЭС, призвав создать защитную зону вокруг атомной электростанции для предотвращения ее повреждения.

Источник: Корреспондент