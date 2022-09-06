Названо количество детей, пропавших без вести с начала войны

В Украине, по данным с начала полномасштабного вторжения РФ в настоящее время считаются пропавшими без вести 236 детей.

Об этом в Фейсбуке сообщила пресс-служба Офиса омбудсмена.

"Информация по данным государственного портала розыска детей "Дети войны" по состоянию на 6 сентября 2022 года: пропавшие - 236, депортированные - 7343, найденные - 5391, возвращенные - 55", - уточняется в сообщении Офиса омбудсмена.

Как сообщалось, в ОГП информировали, что в Украине из-за действий российских войск были ранены уже более 741 ребенка. На временно оккупированных территориях находятся более 120 тысяч детей.

Источник: Укринформ