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Лиз Трасс выполнила обещание: после избрания позвонила Зеленскому

01:49, 07 сен 2022
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Премьер-министр Великобритании Элизабет Трасс пообщалась с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы подтвердить твердую поддержку Соединенным Королевством свободы и демократии в Украине.

Об этом сообщает ее офис.

В своем первом разговоре с коллегой после того, как она стала премьер-министром, она повторила украинскому лидеру, что у него есть ее полная поддержка, и Украина может зависеть от помощи Великобритании в долгосрочной перспективе.

 Президент Зеленский поблагодарил премьер-министра за непреклонную поддержку Великобритании и поздравил ее с назначением.

Лидеры обсудили необходимость укрепления глобальной безопасности и мер, необходимых для прекращения финансирования военной машины Путина.

"Они выразили сожаление по поводу попыток президента России Владимира Путина использовать энергетику как оружие, и премьер-министр сказал, что чрезвычайно важно, чтобы шантаж России не сдержал Запад от того, чтобы Путин потерпел поражение. Она также подчеркнула важность обеспечения того, чтобы Великобритания и союзники продолжали строить энергетическую независимость", — говорится в тесте сообщения об общении лидеров государств.

Она высоко оценила борьбу украинцев за суверенитет и самоопределение и сказала, что важно, чтобы Украина добилась успеха, а Россия потерпела поражение.

Премьер-министр сказала, что с нетерпением ждет сотрудничества с президентом в ближайшие недели и месяцы и рада принять приглашение посетить Украину в скором времени.

Напомним, Лиз Трасс после избрания ее на новый пост обещала, что первым, кому она позвонит по телефону, будет Зеленский.

Источник: ТСН


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