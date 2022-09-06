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Политика / Власть / Война

Верховная Рада проголосовала против трансляций заседаний парламента

22:55, 06 сен 2022
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Депутаты Верховной Рады Украины проголосовали против трансляций заседания парламента в эфире телеканала "Рада" на время действия военного положения. Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, ограничение поддержал 241 депутат.

В соответствии с принятым постановлением отмечается, что «в период действия военного положения осуществление прямых трансляций открытых пленарных заседаний Верховной Рады Украины может быть ограничено государственным предприятием "Парламентский телеканал "Рада" в интересах национальной безопасности и с целью обеспечения мер безопасности Верховной Рады Украины в соответствии с Конституцией Украины».

Таким образом, телеканал «Рада» и дальше будет принимать участие в национальном телемарафоне.

Основой для ограничения доступа к парламентским заседаниям стали депутаты от «Слуги народа», отдавшие 187 голосов, а также представители бывшей ОПЗЖ «Платформа за жизнь и мир» - 17 голосов, фракции «Доверие» - 15, «Восстановление Украины» - 12, шесть внефракционных и по два представителя «За будущее» и «Голоса».

Отметим, что телеканал «Рада» перестал транслировать заседание парламента с первого дня российского вторжения – 24 февраля 2022 года.

Источник: ZN,UA


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