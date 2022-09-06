В Минобороны уточнили, что ограничений для женщин при пересечении границы с 1 октября не будет

Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что приняты законодательные нормы, согласно которым постановка женщин на воинский учет будет добровольной. Об этом она во вторник, 6 сентября, написала в Telegram.

По словам Маляр, никаких ограничений для женщин насчет пересечения границы с 1 октября не будет.

При этом будет утвержден исключительно добровольный порядок постановки украинок на воинский учет.

Ранее Маляр раскритиковала "панику" из-за информации о "призыве женщин в армию" и объяснила, какие специальности нужны ВСУ.

"Сейчас у Генштаба есть потребность в таких специальностях. Это небольшой список. Генштаб называл публично три специальности: медицинские, поварские, радиоэлектроники", - объяснила Маляр.

В то же время женщины, которые работают на других специальностях, могут сами добровольно стать на воинский учет.

Отметим, что в октябре 2022 года в силу вступает приказ Министерства обороны, согласно которому украинки определенных профессий должны будут встать на воинский учет.

Источник: Корреспондент