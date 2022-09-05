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Шмыгаль назвал прямой ущерб от агрессии России на настоящее время

22:16, 05 сен 2022
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По состоянию на начало сентября уже верифицировано $326 млрд прямого ущерба от агрессии России. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам 8-го заседания Совета ассоциации между ЕС и Украиной в понедельник, 5 сентября.

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"Министерством развития громад и территорий совместно со Всемирным банком верифицировало нанесенный Россией ущерба на 326 млрд долларов. То есть, это прямой ущерб, который на сегодня уже верифицирован, физический ущерб", – заявил Шмыгаль в Брюсселе.

По его словам, из этой суммы $105 млрд составляет верифицированная сумма, которая необходима на восстановление различных объектов.

Шмыгаль добавил, что на быстрое восстановление необходимо $17 млрд, из которых $3,4 млрд Украина получит уже в текущем году, а остальные – в 2023 году.

Напомним, Кабмин разработал методику оценки убытков предприятий в результате войны с РФ. Она будет применяться как для подачи заявлений на компенсацию, так и для подготовки судебных исков против России.

Источник: Корреспондент


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