Борис Джонсон поздравил Лиз Трасс с победой в должности премьера Британии

Борис Джонсон поздравил с победой свою преемницу в должности лидера Консервативной партии и премьера Британии Лиз Трасс. Об этом он написал в Twitter.

"Мои поздравления Лиз Трасс с решительной победой. Я знаю, что у нее есть правильный план, что делать с ростом стоимости жизни, как сплотить нашу партию и продолжить отличную работу по объединению и улучшению нашей страны. Сейчас пора, чтобы все консерваторы на 100% сплотились вокруг нее", - заявил он.

Также Джонсон подвел итог своей работы.

"Для меня было честью возглавлять Консервативную партию последние три года, получив наибольшее за десятилетие большинство, завершив процедуры Brexit, осуществляя надзор за самым быстрым в Европе развертыванием кампании вакцинации и оказывая жизненно необходимую помощь Украине", - отметил он.

Напомним, Лиз Трасс стала третьей женщиной-премьером в истории Соединенного Королевства после Маргарет Тэтчер и Терезы Мэй. В финальном туре выборов она победила бывшего министра финансов Риши Сунака, набрав более 81 тысячи голосов.

Ранее Лиз Трасс заявила, что в случае избрания ее премьер-министром, первый звонок на этом посту она сделает президенту Украины Владимиру Зеленскому с выражением поддержки. Она анонсировала увеличение военной и гуманитарной помощи Украине.

Источник: Корреспондент