В Украине продолжает дешеветь автогаз

Автогаз в Украине продолжает дешеветь, хотя довоенного уровня достичь не удалось.

В мае стоимость автогаза достигла рекордных 40 гривен за литр, но за три месяца упала до 26 гривень.

В течение августа стоимость автогаза снизилась на 10% или на 2,89 гривен за литр – до 26,09 гриве, пишет в четверг, 1 сентября, enkorr со ссылкой на данные консалтинговой группы А-95.

В течение июля средняя цена автогаза на украинских заправках снизилась на 27% (10,37 грн/л) - до 28,97 грн/л.

В мае цена автогаза выросла на 10 гривень, превысив 40 гривень.

Отметим, что год назад автогаз стоил менее 18 гривень за литр.

Источник: Корреспондент







