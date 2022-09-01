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Война / Энергетика / Главные новости

Глава МАГАТЭ сделал первое официальное заявление о ситуации на ЗАЭС

23:36, 01 сен 2022
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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что завершил свой первый визит на Запорожскую АЭС и добавил, что МАГАТЭ будет сохранять там постоянное присутствие. Об этом говорится в видеозаявлении, обнародованном Гросси в Twitter.

"Я завершаю свой первый визит на Запорожскую АЭС. МАГАТЭ здесь, чтобы остаться, и будет сохранять постоянное присутствие на ЗАЭС", - отметил Гросси.

Кроме того, гендиректор МАГАТЭ отметил, что впереди еще много работы.

Как сообщили в Энергоатоме, по состоянию на 18:00 генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси покинул Запорожскую АЭС.

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэлем Гросси заявил, что миссии через несколько часов работы на Запорожской АЭС удалось собрать много важной информации.

Впоследствии стало известно, что Международное агентство по атомной энергии оставит своих представителей на территории Запорожской атомной электростанции.

Напомним, 1 сентября миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС, которая находится под контролем российских оккупантов.

Источник:  УНН 


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