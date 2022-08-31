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Главнокомандующему ВСУ Залужному подарили вышиванку-оберег со старинным узором

23:12, 31 авг 2022
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Украинский бренд вышиванок Maruna by Maria создал для главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного рубашку со старинным узором. Фото опубликовано в Instagram.

"Для самого крутого воина, генерала, атамана современной Украины Залужного. Спасибо за мирное небо и возможность работать, - сказано в публикации.

Дизайнеры отметили, что вышиванка ручной работы, созданная руками лучших мастериц и пожелали, чтобы она стала настоящим оберегом.

Напомним, уолливудскому актеру и экс-губернатору Калифорнии Арнольду Шварценеггеру подарили вышиванку из Украины. Презент сделал уроженец Бучи Влад Кабанец. 

Источник: Корреспондент


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