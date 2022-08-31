"Поддержать"
Тренды:
Новости
Сколько мостов разрушено войной в Украине и сколько уже восстановлено
Сколько украинцев осталось без работы в результате войны
Главнокомандующему ВСУ Залужному подарили вышиванку-оберег со старинным узором
В "Дію" включили ещё один документ - пенсионное удостоверение
Российские паспорта жителей оккупированных территорий не будут признаваться в Евросоюзе
Что больше всего интересует украинских абитуриентов и куда они идут учиться
Верховная Рада обратилась к ООН, ОБСЕ и ЕС из-за массовой казни пленных в Еленовке
Вита Яковлева: Война. Харьковские дневники: Мы желали друг другу тихого дня и Слава Украине!
Как выбрать кондиционер, учитывая актуальную ситуацию в Украине PR
Елена Маленкова: Что происходит с рынком недвижимости в Украине
Вита Яковлева: Война. Харьковские дневники. Как лечиться, когда бомбят
Что нужно знать о вине? PR
На авиабазе Рамштайн состоится очередное заседание Контактной группы по обороне Украины
Погода: лето завершается - каким ожидается сентябрь
В Украине ожидается создание более 300 тысяч рабочих мест
Все новости
IT и медиа / Общество

В "Дію" включили ещё один документ - пенсионное удостоверение

22:20, 31 авг 2022
54
Версия для печати

Теперь в “Дії” доступно пенсионное удостоверение. Документы, полученные после 2014 года, будут отображаться на портале автоматически. Если удостоверение выдано ранее, его нужно будет обновить, обратившись в Пенсионный фонд.

Об этом на брифинге сообщил Вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"На сегодняшний день пенсионное удостоверение будет отображаться у людей по возрасту, то есть у тех, кто уже вышел на пенсию, для женщин от 55 лет и для мужчин от 60 лет. Оно будет подтягиваться автоматически при авторизации. Также мы сделали специальные пенсионные документы. Это, например, люди, получившие статус пенсионера по инвалидности или потери кормильца. На этот документ нужно будет создать запрос в отдельном меню “Дії”, – сообщил Федоров.

Он добавил, что в “Дії” будут отражаться пенсионные удостоверения, выданные после 2014 года, таких в Украине сейчас 6,3 млн.

"Если есть пенсионное удостоверение-книжечка, его нужно будет обновить. Для этого уже можно обратиться в Пенсионный фонд, верифицировать пенсионное удостоверение и оно будет отображаться уже в новом Реестре, откуда автоматически подтягивается в “Дію”, – отметил министр.

Источник: УНН


Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Twitter.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Мультимедиа
Смотреть еще
Война / Днепр / Фото
8-04-2022, 18:43
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще