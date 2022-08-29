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На авиабазе Рамштайн состоится очередное заседание Контактной группы по обороне Украины

22:20, 29 авг 2022
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Пятое заседание Контактной группы по обороне Украины ("Рамштайн") состоится 8 сентября в Германии. Об этом сообщает пресс-служба командования ВВС США в Европе и Африке.

«Планируется, что министр обороны США Ллойд Остин лично проведет заседание Контактной группы по обороне Украины на авиабазе Рамштайн в Германии, 8 сентября 2022 года», - говорится в сообщении.

Остин пригласил министров обороны и высокопоставленных военных со всего мира для обсуждения текущего кризиса в Украине и различных проблем безопасности, с которыми сталкиваются союзники и партнеры США.

В июле министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о результатах четвертого заседания Контактной группы по обороне Украины ("Рамштайн-4"). Тогда он подтвердил передачу Украине еще четырех систем HIMARS и заявил, что новые обязательства партнеров касаются и суши, и моря, и неба.

Формат Контактной группы по обороне Украины был инициирован в апреле США. Первая встреча состоялась в немецком Рамштайне в конце апреля.

Вторая встреча состоялась в виртуальном формате 23 мая.

15 июня в Брюсселе прошло третье заседание группы.

Источник:  УНН 


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