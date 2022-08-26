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В Украине создан реестр уничтоженного и поврежденного российскими оккупантами имущества

22:37, 26 авг 2022
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Министерство инфраструктуры и Министерство цифровой трансформации презентовали реестр имущества, поврежденного и уничтоженного в результате полномасштабного вторжения России. Об этом сообщает пресс-служб Минцифры.

"Министерство инфраструктуры и Министерство цифровой трансформации презентовали реестр поврежденного и уничтоженного имущества. В нем будет храниться информация о жилых зданиях и других сооружениях, разрушенных во время российского вторжения. Эти данные необходимы для того, чтобы сформировать политику компенсации убытков и восстановления после победы Украины", – говорится в сообщении.

Сейчас украинцы подали более 256 тысяч сообщений о поврежденном имуществе через приложение и портал "Дия". Реестр будет наполняться данными по результатам обследований зданий специальными комиссиями, которые создали органы местного самоуправления или военно-гражданские администрации.

"Восстановление - сложный процесс, который займет много времени и ресурсов. Поэтому важно начать подготовку к восстановлению как можно раньше. Запуск реестра поможет создать эффективный план восстановления и компенсировать ущерб гражданам Украины" - отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 7632, которым предлагается освободить от налога на недвижимость собственников уничтоженного или поврежденного имущества в результате войны.

Министерство экономики Украины совместно с Фондом государственного имущества завершили разработку методики определения ущерба, причиненного предприятиям вследствие агрессии России.

Источник:  УНН 


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