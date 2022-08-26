Украинские спортсмены прославляют страну победами и защищают Родину

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал, что с начала года украинские спортсмены завоевали 1500 медалей на разных спортивных соревнованиях.

"Мы возобновляем всеукраинские соревнования по разным видам спорта. Делаем все, чтобы наши спортсмены продолжали готовиться и побеждать. Впереди у нас Олимпийские игры в Париже. Работаем над тем, чтобы и там раздавался наш гимн, чтобы наши спортсмены поднимались на пьедесталы", – цитирует Гутцайта прессслужба министерства.

"Своими достижениями украинские спортсмены также усиливают борьбу Украины на дипломатическом фронте. Они доносят миру правдивую информацию о преступлениях России в Украине", – добавил он.

Но есть спортсмены, которые уже никогда не поучаствуют в соревнованиях и не принесут Украине побед...

Больше не будет подниматься флаг и не будет раздаваться гимн в честь спортивных побед 133 погибших в боевых действиях и от вражеских обстрелов в мирных городах спортсменов и тренеров, заявил министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.

Страна никогда не забудет погибших спортсменов.

Источник: Интерфакс-Украина