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Культура / Музыка / Война

Осенью в Британии назовут город, где состоится Евровидение-2023

21:30, 25 авг 2022
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Осенью в Британии выберут город, в котором пройдёт популярный песенный конкурс "Евровидение-2023". Заявки подавали двадцать городов.

Британская корпорация ВВС огласила шорт-лист из семи городов, которые претендуют на право проведения песенного конкурса «Евровидение» в следующем году. В их число вошли Бирмингем, Ливерпуль, Манчестер, Глазго, Лидс, Ньюкасл и Шеффилд.

ВВС получила заявки от 20 городов из всех четырех наций, которые входят в состав Великобритании. Все они рассказали, как будут отображать украинскую культуру, музыку и громады, чтобы отметить тот факт, что Украина победила на «Евровидении-2022».

В шорт-лист вошли семь городов, выбор был сделан на основе их соответствия перечню критериев, которые позволят им провести мероприятия такого масштаба и уровня сложности. Учитывая ограниченное время до события, процедура отбора в основном сосредоточена на демонстрировании предыдущего опыта организации крупных международных мероприятий и собственной способности принять у себя праздник современной музыки.

Отбор города-хозяина конкурса проходит в два этапа. Семь городов из шорт-листа вышли во второй, финальный этап. ВВС выберет победителя вместе с Европейским вещательным союзом. Город-хозяин «Евровидения-2023» будет назван осенью.

Напомним, на «Евровидении-2022» победила группа Kalush Orchesta, которая в конце своего выступления призвала помочь Украины и спасти «Азовсталь». Группа получила 631 балл, при этом 439 баллов отдали зрители.

17 июня EBU заявил о том, что Украина не сможет принять «Евровидение-2023» из-за невозможности  обеспечить безопасность участников. С критикой такого решения выступил министр культуры и информационной политики нашей страны Александр Ткаченко, который требовал его пересмотра. О том, что конкурс должен пройти в Украине, заявлял и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Эта страна заняла второе место на «Евровидении-2022».

25 июля стало известно, что страной-хозяйкой конкурса в следующем году станет Великобритания.

Источник: ZN,UA


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