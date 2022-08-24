С днём независимости, украинцы! Мы победим!

Нынешний День независимости в Украине останется в истории как самый сложный и самый удивительный - по духу и стойкости. На фронте нас защищают наши воины, в тылу действуют волонтёры и гражданские люди, которым небезразлична судьба Родины, на оккупированных территориях партизаны заставляют врагов и коллаборантов трусливо поджимать хвосты.

Лидеры США, стран Европейского Союза и других стран поздравляют Украину с одним из главных государственных праздников – Днем Независимости.

Утром поздравления поступили от президента Польши Анджея Дуды, канцлера Германии Олафа Шольца и главы представительства ЕС в Украине Матти Маасикаса.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг стал одним из западных политиков, кто сегодня поздравил украинцев с Днем Независимости. Он подчеркнул, что Украина может рассчитывать на НАТО столько, сколько нужно.

Киев посетил президент Польши Анджей Дуда, которого украинцы приняли как главу самой близкой по духу дружественной державы, оказавшей огромную помощь в трудную минуту.

А премьер-министр Великобритании Борис Джонсон остался самим собой: сначала он украсил свой собственный дом на Даунинг-стрит, 10 в украинском стиле - жёлтыми подсолнухами и синими цветами, затем записал видеообращение к украинцам, а потом взял да и лично приехал в Киев!

То, что зарубежные представительства, несмотря на опасность, не отозвали дипломатов из Киева, тоже свидетельствует о поддержке.

Даже Гугл поздравил нашу страну патриотическим желто-голубым дудлом.

Глава государства Владимир Зеленский продолжает принимать поздравления с Днём независимости нашей страны, и поддержка очень многих стран свидетельствует о том, что наше дело - правое, и в нашу победу верим не только мы.

Между тем, Россия сегодня изо всех сил обстреливает территорию Украины. В Киеве и Киевской области тревогу на этот час объявили уже в пятый раз, В Николаевской и Харьковской области обстрелы идут массированно и почти беспрерывно, масштабная тревога объявлена по всей стране, есть прилёты и попадания. Но дух украинцев не сломить.

С Днём независимости, дорогие украинцы!

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