Президент Турции Эрдоган выразил уверенность в этом. что Крым – это Украина

23 августа, выступая на Крымской платформе, президент Турции Реджеп Эрдоган сделал заявление, внезапно ставшее сенсацией. Он подчеркнул, что полуостров является территорией Украины и с моральной и юридической точки зрения, и должен быть освобожден от российской оккупации.

Турции подчеркнул, что и с моральной, и с юридической точки зрения Крым является территорией Украины. Возвращение полуострова под контроль Киева, подчеркнул он, усилит безопасность региона. "Международное право требует, чтобы Крым был возвращен Украине. Это крайне важно для всего региона и для всемирной системы безопасности", - заявил Эрдоган. Он уточнил, что Россия захватила полуостров незаконно и неконституционно. В своей речи турецкий лидер отдельно упомянул крымских татар, которые в своей истории, с его слов, "терпели большие страдания, борясь за право на мирную жизнь на своей родине". Он заверил, что Анкара будет оказывать поддержку как крымскотатрскому народу, так и всей Украине. Высказался Эрдоган и о том, как должна завершиться война, развязанная Кремлем против Украины. С его слов, это должен быть "справедливый мир", который основан на территориальной целостности и суверенитете Украины.

Журналист и писатель Александр Невзоров, комментируя выступление Эрдогана, отметил:

"Это равносильно выражению “искреннего соболезнования родным и близким покойного Владимира”. Эрдоган никогда бы не стал хоронить отношения с Путиным, если бы не был уверен, что очень скоро похоронит и его самого", - написал журналист.

Напомним, ранее Эрдоган, пытавшийся занимать дипломатическую позицию в ситуации между Украиной и Россией, провел длительный телефонный разговор с Путиным, где обсуждал вопросы "зернового коридора" и другие, касающиеся Украины.

Источник: Диалог.UA: