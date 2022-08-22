Залужный сказал, сколько воинов потеряла Украина в этой войне

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в эфире телемарафона сообщил, что на войне с Россией погибли почти 9 тысяч украинских героев.

"В этой войне принимают участие не только военнослужащие. И не только те, кто взял в руки оружие. Наши маленькие детишки, которые совсем ни в чем не виноваты, кроме того, что они родились. Именно здесь и именно в это время. Они действительно ничего не понимают, что происходит, но однозначно нуждаются в защите и возле Соледара, Бахмута, Великой Новоселки, и здесь, потому что их отец ушел на фронт. И, возможно, входит в число тех почти 9 тыс героев, которые погибли", – сказал Залужный.

В августе советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью BBC сообщил, что ежедневные потери украинских военных уменьшились в 2,5–3 раза по сравнению с началом июня, когда они составляли 100-200 человек в день.

Источник: УНН