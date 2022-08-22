В Украину приехала новая партия станций спутникового интернета Starlink

Вся критическая инфраструктура Украины получит новую партию Starlink для того, чтобы быть на связи, несмотря на перебои со светом, интернетом.

Украина получила новую партию Starlink – это еще 5 тысяч терминалов. Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров во время брифинга.

«При поддержке польского правительства, это 100% их помощь, мы получили новую партию Starlink – 5 тысяч для нужд, которые есть в нашей стране. То есть уже около 20 тыс. Starlink будут в Украине с получением этой партии», – рассказал Федоров.

26 июля Михаил Федоров сообщал, что в Украине работает более 12 тысяч терминалов Starlink. Они помогают спасателям, пожарным, врачам и волонтерам получать качественный интернет в сложных условиях.

В начале марта в Украину приехала первая партия станций спутникового интернета Starlink.

В конце апреля в Украине зарегистрировали представительство компании Starlink Ukraine. Также Starlink Ukraine получила лицензию оператора.

Источник: УНН