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Война / IT и медиа / США

В Украину приехала новая партия станций спутникового интернета Starlink

23:29, 22 авг 2022
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Вся критическая инфраструктура Украины получит новую партию Starlink для того, чтобы быть на связи, несмотря на перебои со светом, интернетом.

Украина получила новую партию Starlink – это еще 5 тысяч терминалов. Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров во время брифинга.

«При поддержке польского правительства, это 100% их помощь, мы получили новую партию Starlink – 5 тысяч для нужд, которые есть в нашей стране. То есть уже около 20 тыс. Starlink будут в Украине с получением этой партии», – рассказал Федоров.

26 июля Михаил Федоров сообщал, что в Украине работает более 12 тысяч терминалов Starlink. Они помогают спасателям, пожарным, врачам и волонтерам получать качественный интернет в сложных условиях.

В начале марта в Украину приехала первая партия станций спутникового интернета Starlink.

В конце апреля в Украине зарегистрировали представительство компании Starlink Ukraine. Также Starlink Ukraine получила лицензию оператора.
Источник:  УНН 


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